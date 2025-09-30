A notícia que atravessa o Brasil!

Idosa é atropelada em faixa de pedestre na Ponta Negra, em Manaus

O acidente também deixou a condutora da moto ferida.

Por Natan AMPOST

30/09/2025 às 16:36

Notícias de Manaus – Uma idosa, ainda não identificada, foi atropelada por uma motociclista na tarde desta terça-feira (30), enquanto atravessava a faixa de pedestre na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. O acidente também deixou a condutora da moto ferida.

Segundo informações preliminares, a idosa saía de um condomínio onde trabalhava quando foi atingida. O impacto derrubou tanto a pedestre quanto a motociclista, que permaneceram caídas no asfalto até a chegada das equipes de resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. Ambas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar da capital, mas, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

Testemunhas relataram que o fluxo de veículos na região era intenso no momento do acidente, o que dificultou a travessia e aumentou a gravidade da situação. Motoristas que passavam pelo trecho reduziram a velocidade e alguns auxiliaram no isolamento da área até a chegada das equipes de socorro.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias exatas que levaram ao atropelamento.

