Idosa fica ferida após incêndio em cozinha de bar em Manaus

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cozinha de um bar localizado na área dos fundos, na noite desta quinta-feira (13), na rua 24, próximo a rua do Comércio, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, uma idosa ficou ferida durante o incidente e a via precisou ser interditada.

Segundo informações preliminares repassadas pelos Bombeiros, a equipe foi acionada para conter o incêndio e, ao chegar no local, notou a gravidade da situação. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo também alguns postes de energia, o que ocasionou a queda de fios na rua, obrigando a interdição temporária do trecho.

Durante a ação dos bombeiros, uma idosa, que não teve sua identidade revelada, precisou ser socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar. Felizmente, seu estado de saúde é considerado estável.

Até o momento, as autoridades não têm informações precisas sobre a causa do incêndio. Peritos serão acionados para investigar as possíveis origens do sinistro, a fim de esclarecer o ocorrido.