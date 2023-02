Redação AM POST

Uma idosa, identificada como Verismar dos Santos Nazaré, de 60 anos, morreu nesta quinta-feira (23), após sofrer um acidente de trânsito na quarta-feira (22), na avenida das Torres, no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, um carro está envolvido no acidente, no entanto, as circunstâncias do acontecido não foram informadas.

O caso deve ser investigado.