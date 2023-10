Idosa passa mal e é levada para SPA devido intensa fumaça em Manaus

Notícia de Manaus – Maria Socorro, de 54 anos, moradora da zona Sul de Manaus, vem enfrentando problemas respiratórios agudos e nesta quarta-feira (11) passou mal e foi lavado a um Serviço de Pronto Atendimento – SPA devido a intensa nuvem de fumaça que cobre a capital amazonense.

A mulher relatou a reportagem do Portal AM POST que está com dificuldade para respirar, tosse constante e irritação nos olhos, sintomas que muitos na cidade estão enfrentando. Maria está entre as dezenas de pessoas que procuraram atendimento médico nas últimas 24 horas devido a problemas de saúde relacionados à inalação da fumaça tóxica.

“Acordei me sentindo mal, passei a noite toda tossindo, bebi muita água para melhorar mas ainda assim minha garganta tá doendo muito e meus olhos estão ardendo.” contou a idosa que está indo pela segunda vez ao pronto-socorro em busca de atendimento.

A cidade de Manaus acordou sob uma densa nuvem de fumaça nesta quarta-feira, em um episódio potencialmente mais severo do que nos dias anteriores. Esse fenômeno é resultado de incêndios que assolam a Região Metropolitana, lançando preocupações sobre a qualidade do ar e a saúde dos moradores. A situação atingiu níveis críticos, causando alarme entre a população local e preocupações com a saúde pública.

De acordo com informações do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), criado por estudantes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a qualidade do ar tem sido classificada como “péssima” em toda a cidade de Manaus.

Beatriz Silveira – Redação AM POST*