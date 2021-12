Idosa perde controle de carro e invade supermercado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Duas mulheres, de identidade preservada, ficaram feridas após carro invadir na manhã desta segunda-feira (20), o Supermercado Rodrigues, situado na rua Rio Mar, no Conjunto Vieralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, uma idosa estava dirigindo o veículo, quando perdeu o controle e invadiu o estabelecimento. As duas mulheres acabaram sendo atingidas, elas trabalham como caixa no local. Por sorte, os ferimentos foram leves.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu as feridas e a idosa permaneceu no local para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.