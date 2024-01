Idoso desmaia ao ser agredido em briga de trânsito em Manaus; veja

O idoso e o motociclista acabam brigando e o idoso com socos, com um chute na cabeça e acaba desmaiando no meio da rua. Após a confusão, o suspeito foge e deixa o homem jogado na pista. A vítima foi ajudada por populares e ainda não há informações sobre o estado de saúde.

