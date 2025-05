Idoso é atropelado por motocicleta na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus

Notícias de Manaus Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (5), na Avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Oeste de Manaus, nas proximidades do supermercado Nova Era. Um homem, aparentando ser idoso, foi atropelado por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a via no sentido bairro-Centro.

De acordo com testemunhas, o impacto da colisão foi violento. O pedestre ficou desacordado e apresentava sangramentos na cabeça e nas vias respiratórias. O motociclista também ficou ferido, mas permaneceu consciente. Seu capacete foi encontrado a alguns metros de distância, o que indica a força do impacto ao ser arremessado no chão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias, incluindo uma com suporte avançado. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, mas o estado de saúde de ambos ainda não foi divulgado.

A via precisou ser parcialmente interditada para garantir o atendimento às vítimas. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do acidente, incluindo possível excesso de velocidade ou imprudência.