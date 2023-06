Idoso morre após ser atropelado por carros e arrastado em avenida de Manaus

Na noite desta sexta-feira (16), ocorreu um acidente envolvendo um idoso na avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como avenida das Torres, em Manaus. A identidade do idoso ainda não foi revelada.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, o idoso estava atravessando uma faixa de pedestres quando foi atropelado por um veículo do modelo HB20, que fugiu do local. Além disso, outros dois veículos passaram por cima do corpo do idoso sem perceber sua presença na pista. Segundo relatos dos agentes, o idoso foi arrastado por aproximadamente 35 metros.

A polícia acionou os Policiais Militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atender à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi chamado, e o Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao local para realizar a remoção do corpo da vítima.

O caso está sob investigação.

Redação AM POST