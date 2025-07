Idoso morre em atropelamento na BR-174 em Manaus

Até o momento, o Instituto Médico Legal (IML) não chegou ao local para realizar a remoção do corpo da vítima que ainda está estirada. A rodovia permanece com tráfego lento devido à interdição parcial para os trabalhos periciais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já se encontra na cena para apurar as circunstâncias do atropelamento.

Testemunhas relataram que o motorista aparentemente não teve tempo de evitar a colisão. O impacto foi fatal, e a vítima não resistiu aos ferimentos, falecendo no local do acidente.

