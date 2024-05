Imersão Eleições: inscrições abertas para o maior evento de marketing político para capacitação profissional com foco em campanhas eleitorais

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Imersão Eleições, que será realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de junho, tanto presencialmente em Brasília quanto na modalidade on-line. Esta edição do curso é focada na preparação de profissionais de comunicação e marketing político e de candidatos que buscam aprimorar suas habilidades para atuar nas sete semanas do período eleitoral. Informações e inscrições em http://www.imersaoeleicoes.com.br/campanha.

O Imersão Eleições Campanha 2024 é a maior experiência imersiva e intensiva de aprendizado em marketing político com foco na preparação de profissionais e candidatos para atuar na estratégia e operação de campanhas eleitorais de forma profissional, maximizando o uso de recursos humanos e financeiros.

Realizado pela escola de marketing político Academia Vitorino e Mendonca, o Imersão Eleições é indicado para quem atuará no desenvolvimento de estratégias, na coordenação de núcleos de campanhas eleitorais e para equipes de comunicação, para que entendam a dinâmica da campanha e consigam dar uma entrega melhor em suas atividades.

Marcelo Vitorino, uma das principais referências do marketing político nacional e idealizador do Imersão, destaca que o Imersão Eleições não é um evento de palestras. “É um curso intensivo, com uma experiência imersiva que oferece conteúdo direto, de forma clara, aprofundada, com muitos exemplos e com base na metodologia que apliquei e utilizo nas campanhas em que trabalho”, afirma Vitorino.

No Imersão Eleições Campanha os alunos terão aulas com os professores Marcelo Vitorino, Natália Mendonça, Fabiana Vitorino e irão aprender:

Definir a estratégia e narrativa de campanhas eleitorais;

Planejar as ações de marketing de acordo com o cenário encontrado;

Dimensionar equipes de comunicação;

Planejar conteúdos que atraem os eleitores e criam conexões emocionais;

Impulsionar conteúdos de forma estratégica;

Mobilizar militantes e simpatizantes para ações da candidatura;

Atuar com velocidade e estratégia em momentos delicados e decisivos;

O que fazer em cada semana de período eleitoral.

O Imersão Eleições é considerado o maior evento do país de marketing político preparatório para campanhas eleitorais. Na última edição, o Imersão Eleições Pré-campanha reuniu mais de 700 alunos, nas modalidades presencial e on-line, com representantes do todos os Estados e do Distrito Federal.

“O Imersão é uma experiência única para os profissionais de campanha eleitoral aprimorarem suas habilidades e expandirem seu networking, ampliando as oportunidades de trabalho com melhor remuneração. Ensinamos o aluno a entender e aplicar na prática o conhecimento em todos os seus desafios eleitorais”, conclui Vitorino.

As inscrições para o Imersão Eleições Campanha estão abertas e podem ser feitas pelo site imersaoeleicoes.com.br/campanha. As vagas são limitadas, especialmente para a modalidade presencial. A edição deste ano conta com grandes patrocinadores como Agência Thera, Instituto Paraná Pesquisa e o escritório de advocacia Alckmin Advogados.