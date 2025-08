IML aguarda familiares para liberação de corpo de homem de 44 anos em Manaus

Notícias de Manaus – O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus está em busca dos familiares de Irailton dos Santos Alves, de 44 anos, que faleceu por causas naturais na última quinta-feira (31/07). O corpo foi encaminhado ao IML após o óbito ocorrido no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, e permanece na unidade à espera de reconhecimento.

A identificação foi realizada por meio de exame papiloscópico — técnica que compara as impressões digitais com registros civis — conduzido por peritos do IML com apoio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

Segundo o IML, os familiares devem procurar o setor de Assistência Social da instituição para realizar os trâmites necessários à liberação do corpo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Após o prazo de 30 dias, os corpos não reclamados são sepultados como não identificados em Manaus.

O IML está localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte da capital. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.