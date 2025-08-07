A notícia que atravessa o Brasil!

IML busca familiares de homem identificado por digitais após falecimento no SPA de Manaus

IML reforça importância do reconhecimento familiar para evitar sepultamento como não identificado.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 16:26

Notícias de Manaus –  O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus está em busca dos familiares de José de Arimateia da Silva Sarmanho, de 49 anos, que faleceu na última quinta-feira (7), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo. O corpo foi encaminhado ao IML, onde foi identificado oficialmente por meio do exame de necropapiloscopia — técnica que permite o reconhecimento por meio das impressões digitais.

O procedimento foi conduzido por peritos da instituição, com apoio técnico do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM), garantindo a precisão do confronto com os dados do registro civil.

De acordo com o IML, os corpos que permanecem sem a liberação por familiares têm prazo máximo de um mês para serem reclamados. Após esse período, caso ninguém compareça para o reconhecimento, a vítima é sepultada como não identificada, seguindo os trâmites legais vigentes.

A liberação só poderá ser realizada por familiares diretos, que devem procurar o setor de Serviço Social do IML, localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (92) 3216-6040.

