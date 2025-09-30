A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

IML convoca família de Eldo Henrique para reconhecimento de corpo em Manaus

Familiares devem procurar o Setor de Coordenação Operacional do IML, de segunda a sexta, das 8h às 20h.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 20:42

Ver resumo

Notícias de Manaus –  Familiares de Eldo Henrique de Oliveira Santos, 70 anos, são convocados a comparecer ao Instituto Médico Legal do Amazonas (IML) para reconhecimento e liberação do corpo. O idoso, natural de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) e morador do Careiro (a 88 quilômetros da capital), deu entrada na unidade na segunda-feira (29), após ser vítima de agressão física.

PUBLICIDADE

A identificação formal foi concluída por necropapiloscopia, procedimento que compara digitais com registros civis. O trabalho foi executado por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM), confirmando a identidade de Eldo Henrique.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

PUBLICIDADE

O IML reforça que corpos aguardam reconhecimento por até 30 dias. Caso não haja manifestação da família dentro desse prazo, ocorre sepultamento como não identificado na capital. Para efetivar a liberação, somente familiares podem realizar o procedimento, dirigindo-se ao Setor de Coordenação Operacional da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Dúvidas e orientações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O atendimento é realizado na sede do IML, localizada na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus. A orientação é que parentes levem documentos que auxiliem na confirmação do vínculo, a fim de agilizar o processo de reconhecimento e liberação.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Famosos

Após Simone Mendes, Kaká Diniz também é hospitalizado

Em seu perfil no Instagram, Kaká compartilhou imagens no hospital.

há 21 minutos

Manaus

Banda de Música 60+ inicia ensaios na Esat com aulas gratuitas para idosos em Manaus

Aulas gratuitas duas vezes por semana combinam teoria e prática, acolhem iniciantes e contam com monitores estudantes da UEA sob orientação docente.

há 38 minutos

Política

PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado

Corporação fará trabalho integrado com Polícia Civil paulista.

há 38 minutos

Esporte

Wanderlei Silva e Popó são suspensos por 180 dias após briga no Spaten Fight Night

Além deles, também foram penalizados Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva e André Amado, integrantes das equipes dos atletas.

há 45 minutos

Amazonas

Ministério Público vai recorrer da absolvição de PMs acusados de matar a soldado Deusiane, em 2015

O julgamento foi realizado no âmbito da Justiça Militar Estadual, já que se tratava de crime militar cometido contra militar.

há 54 minutos