IML convoca família de Eldo Henrique para reconhecimento de corpo em Manaus

Notícias de Manaus – Familiares de Eldo Henrique de Oliveira Santos, 70 anos, são convocados a comparecer ao Instituto Médico Legal do Amazonas (IML) para reconhecimento e liberação do corpo. O idoso, natural de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) e morador do Careiro (a 88 quilômetros da capital), deu entrada na unidade na segunda-feira (29), após ser vítima de agressão física.

A identificação formal foi concluída por necropapiloscopia, procedimento que compara digitais com registros civis. O trabalho foi executado por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM), confirmando a identidade de Eldo Henrique.

O IML reforça que corpos aguardam reconhecimento por até 30 dias. Caso não haja manifestação da família dentro desse prazo, ocorre sepultamento como não identificado na capital. Para efetivar a liberação, somente familiares podem realizar o procedimento, dirigindo-se ao Setor de Coordenação Operacional da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Dúvidas e orientações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O atendimento é realizado na sede do IML, localizada na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus. A orientação é que parentes levem documentos que auxiliem na confirmação do vínculo, a fim de agilizar o processo de reconhecimento e liberação.