IML convoca familiares para reconhecimento e liberação de corpos em Manaus

Notícias de Manaus – O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas está solicitando a presença dos familiares de dois homens recentemente identificados para que seja realizado o reconhecimento formal e a liberação dos corpos. Trata-se de José Estevão de Oliveira, de 72 anos, natural do Ceará, e Gustavo Enrique Vargas Garcia, de 44 anos, de nacionalidade venezuelana.

PUBLICIDADE

Os dois deram entrada no IML nesta segunda-feira (08/09), após atendimento no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, vindo a falecer por causas naturais. Os corpos foram encaminhados ao Instituto para os trâmites legais de identificação e posterior liberação às famílias.

A confirmação da identidade foi possível por meio do exame necropapiloscópico, procedimento que cruza impressões digitais dos falecidos com registros civis existentes. A análise foi conduzida por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

Leia também: Combate ao desmatamento no Amazonas resulta em embargos e autuações milionárias

PUBLICIDADE

De acordo com o órgão, os corpos permanecem disponíveis para reconhecimento durante um período de até 30 dias. Caso os familiares não compareçam nesse prazo, os falecidos serão sepultados como não identificados em cemitério da capital.

A liberação pode ser realizada apenas por parentes diretos, que devem procurar a Coordenação Operacional do IML, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.