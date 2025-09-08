A notícia que atravessa o Brasil!

IML convoca familiares para reconhecimento e liberação de corpos em Manaus

Instituto reforça prazo de 30 dias para que parentes façam o reconhecimento e evitem sepultamento como não identificados.

Por Beatriz Silveira

08/09/2025 às 15:50

Notícias de Manaus – O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas está solicitando a presença dos familiares de dois homens recentemente identificados para que seja realizado o reconhecimento formal e a liberação dos corpos. Trata-se de José Estevão de Oliveira, de 72 anos, natural do Ceará, e Gustavo Enrique Vargas Garcia, de 44 anos, de nacionalidade venezuelana.

PUBLICIDADE

Os dois deram entrada no IML nesta segunda-feira (08/09), após atendimento no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, vindo a falecer por causas naturais. Os corpos foram encaminhados ao Instituto para os trâmites legais de identificação e posterior liberação às famílias.

A confirmação da identidade foi possível por meio do exame necropapiloscópico, procedimento que cruza impressões digitais dos falecidos com registros civis existentes. A análise foi conduzida por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

PUBLICIDADE

De acordo com o órgão, os corpos permanecem disponíveis para reconhecimento durante um período de até 30 dias. Caso os familiares não compareçam nesse prazo, os falecidos serão sepultados como não identificados em cemitério da capital.

A liberação pode ser realizada apenas por parentes diretos, que devem procurar a Coordenação Operacional do IML, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

