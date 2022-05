IML divulga nomes de quatro corpos não reclamados em Manaus

Redação AM POST

O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas divulgou, neste sábado (28/05) quatro nomes de corpos identificados, do sexo masculino, e não reclamados. Todos foram encaminhados ao IML neste mês. A identificação foi feita por meio do exame de identificação necropapiloscópica, realizado pelo Instituto de Identificação, coordenado pelo Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Continua depois da Publicidade

Os corpos ficam armazenados no Instituto por, no máximo, 30 dias, antes de ser realizado o sepultamento. O IML tem a localização exata do sepultamento para informar, caso se apresentem os familiares das pessoas mortas.

Os parentes, se quiserem, podem realizar os cuidados e manutenção na sepultura em que o corpo já foi enterrado. Estes cadáveres podem ser reclamados a qualquer tempo e confrontados com os dados dos desaparecidos.

Para mais informações, os familiares podem comparecer no setor psicossocial do IML, todos os dias, de 8 às 20h.

Continua depois da Publicidade

Nomes – Georlan dos Santos, vítima de acidente de trânsito, filho de João Batista dos Santos e Maria Ermirta dos Santos; Graciano Silva da Cruz, removido do Hospital Platão Araújo, filho de Eduardo Silva da Cruz e Nazária Silva da Cruz; Rosinildo de Andrade Fonseca, vítima de acidente de trânsito, filho de Manoel Engracio Fonseca e Alzina de Andrade Fonseca; Edson Mafra, morte a esclarecer, filho de Wilson Mafra e Wilma Mafra.

* Com informações da assessoria de imprensa