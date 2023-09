IML procura familiares de homem assassinado em Manaus

Manaus/AM – O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas procura por familiares de Welviton José Lopes Pantoja, de 31 anos, natural de Santarém (PA). O órgão solicita que a família compareça ao local para fazer o reconhecimento e a liberação do corpo da vítima. O homem deu entrada no IML dia 27 de agosto de 2023, após ser assassinado com uma arma de fogo.

O corpo está devidamente identificado, conforme as informações que constam no documento de identidade do homem. Caso exista algum parente de Welviton José em Manaus, o IML pede que este procure o setor de Serviço Social da unidade.

O órgão lembra que os corpos permanecem na unidade por um período de 30 dias e, após esse prazo, eles são sepultados como indigentes. O Instituto Médico Legal fica localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, Zona norte de Manaus.

Redação AM POST