IML solicita presença de familiares para reconhecimento de corpo em Manaus

Notícias de Manaus – O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas está solicitando que familiares de Hamza El Quadi, de 28 anos, compareçam à sede da instituição para realizar o reconhecimento e liberação do corpo. O homem deu entrada no IML na última quarta-feira (23/07).

A identificação foi feita por meio do procedimento de necropapiloscopia, que consiste na análise das impressões digitais para confronto com o banco de dados civis. O processo foi conduzido por especialistas do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), com apoio técnico do próprio IML.

PUBLICIDADE

Para que o corpo seja liberado, é necessário que um familiar direto se dirija ao Serviço Social da instituição, munido de documentos, para autorizar oficialmente o processo. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Leia também: Casos e mortes por vírus respiratórios caem no Amazonas em 2025, aponta novo boletim da Saúde

O IML alerta que os corpos permanecem sob responsabilidade da instituição por até 30 dias. Caso nenhum parente se manifeste dentro desse prazo, o corpo é sepultado como não identificado, seguindo os trâmites legais da capital amazonense.

PUBLICIDADE

A sede do Instituto Médico Legal está localizada na Avenida Noel Nutels, nº 300, no bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

O órgão reforça a importância do comparecimento de familiares para evitar que o sepultamento ocorra sem identificação formal.