IMMU diz que trabalha para normalizar sistema de bilhetagem em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esclarece que o sistema de bilhetagem do Sindicato das Empresas das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) está passando por atualização do software, que está instalado nas catracas dos ônibus e interligado nos computadores da sede do órgão.

A necessidade do reparo no programa tem o objetivo de melhorar os serviços oferecidos aos usuários do transporte coletivo de Manaus. As mudanças já estão acontecendo desde o dia 10/6, porém houve a necessidade de intensificar os ajustes neste feriadão de Corpus Christi, para que no final de semana tudo já esteja dentro da normalidade.

O IMMU está em constante contato com o Sinetram, para que os usuários não sejam prejudicados no acesso aos coletivos e possam utilizar os benefícios dos cartões. Os passageiros que usam o cartão PassaFácil, cartão gratuidade e passe estudantil terão acesso normal aos ônibus, além dos usuários que utilizam o dinheiro para o pagamento da passagem.

Com a nova plataforma que entrará em vigor logo após a conclusão desta atualização, a população contará com novas alternativas de recargas de crédito e uso dos cartões Passa Fácil.

A prefeitura informa que serão divulgadas novidades para benefícios dos usuários, assim que todo o novo sistema for implementado.

Pedimos desculpas pelos transtornos e informamos que as equipes de Tecnologia da Informação (TI) estão trabalhando para normalizar o sistema até este final de semana.