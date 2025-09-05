IMMU mobiliza 300 agentes para organizar trânsito durante o Passo a Paço: “É uma das nossas maiores operações de trânsito”, afirma diretor-presidente

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus montou uma grande operação de trânsito para garantir a segurança e a fluidez da mobilidade urbana durante o evento Passo a Paço 2025, que acontece no centro da capital amazonense.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Stanley Ventilari, cerca de 300 agentes de trânsito foram destacados para atuar em todo o perímetro do evento, auxiliando pedestres e motoristas.

“É uma das nossas maiores operações de trânsito. Estamos com reforço total para dar segurança às pessoas e garantir que todos consigam chegar com tranquilidade”, afirmou.

Interdições e desvios

Entre as principais interdições está a via próxima ao Colégio Militar, no cruzamento da rua Luz Antônia com a 10 de Julho. Segundo Ventilare, o bloqueio foi necessário devido ao grande fluxo de pedestres na região. “Quem vem pela Luz Antônia não consegue acessar a parte de trás do Colégio Militar. Por segurança, fazemos o desvio pela 10 de Julho”, explicou.

Outras vias do entorno do Paço Municipal também foram bloqueadas temporariamente, garantindo espaço adequado para a circulação do público durante os três dias de programação.

Transporte coletivo reforçado

O IMMU orienta que a população utilize o transporte coletivo para chegar ao evento. Um corredor exclusivo de ônibus foi montado na rua Epaminondas, além do reforço de 25 veículos extras que estarão disponíveis a partir da meia-noite, saindo do Terminal Central e operando até o fim das atividades.

“O transporte coletivo é a melhor opção, porque consegue reduzir a quantidade de carros no centro e levar mais pessoas com segurança”, destacou o diretor-presidente.

A operação seguirá ativa durante os três dias do Passo a Passo 2025, com monitoramento contínuo para garantir a mobilidade de pedestres e veículos na área central de Manaus.