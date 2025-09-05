A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

IMMU mobiliza 300 agentes para organizar trânsito durante o Passo a Paço: “É uma das nossas maiores operações de trânsito”, afirma diretor-presidente

O IMMU orienta que a população utilize o transporte coletivo para chegar ao evento.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 20:33

Ver resumo

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus montou uma grande operação de trânsito para garantir a segurança e a fluidez da mobilidade urbana durante o evento Passo a Paço 2025, que acontece no centro da capital amazonense.

PUBLICIDADE

Leia mais: Polícia apreende R$ 5 milhões em cocaína escondida em barco no Amazonas

De acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Stanley Ventilari, cerca de 300 agentes de trânsito foram destacados para atuar em todo o perímetro do evento, auxiliando pedestres e motoristas.

PUBLICIDADE

“É uma das nossas maiores operações de trânsito. Estamos com reforço total para dar segurança às pessoas e garantir que todos consigam chegar com tranquilidade”, afirmou.

Interdições e desvios

Entre as principais interdições está a via próxima ao Colégio Militar, no cruzamento da rua Luz Antônia com a 10 de Julho. Segundo Ventilare, o bloqueio foi necessário devido ao grande fluxo de pedestres na região. “Quem vem pela Luz Antônia não consegue acessar a parte de trás do Colégio Militar. Por segurança, fazemos o desvio pela 10 de Julho”, explicou.

Outras vias do entorno do Paço Municipal também foram bloqueadas temporariamente, garantindo espaço adequado para a circulação do público durante os três dias de programação.

PUBLICIDADE

Transporte coletivo reforçado

O IMMU orienta que a população utilize o transporte coletivo para chegar ao evento. Um corredor exclusivo de ônibus foi montado na rua Epaminondas, além do reforço de 25 veículos extras que estarão disponíveis a partir da meia-noite, saindo do Terminal Central e operando até o fim das atividades.

“O transporte coletivo é a melhor opção, porque consegue reduzir a quantidade de carros no centro e levar mais pessoas com segurança”, destacou o diretor-presidente.

A operação seguirá ativa durante os três dias do Passo a Passo 2025, com monitoramento contínuo para garantir a mobilidade de pedestres e veículos na área central de Manaus.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Milhares de pessoas participam do primeiro dia do ‘#SouGamerGeek’ no Casarão da Inovação em Manaus

Neste ano, o festival celebra uma década de existência com o tema “A Festa do Povo da Floresta”.

há 2 minutos

Manaus

Prefeito David Almeida lidera colegiado integrado para garantir segurança e organização do ‘#SouManaus 2025’

O encontro reuniu representantes de secretarias municipais, órgãos estaduais, federais e do Judiciário.

há 27 minutos

Manaus

‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ inicia com reforço histórico na segurança para três dias de festival

A operação envolve a Guarda Municipal de Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

há 40 minutos

Manaus

Passo a Paço 2025: Manauscult destaca valorização do artista local e compromisso ambiental

Mais de 3 mil artistas participam do Passo a Paço 2025, em diferentes áreas como música, moda, gastronomia e tecnologia.

há 53 minutos

Manaus

Do tacacá ao sushi, ‘#SouManaus’ oferece sabores para todos os gostos

A proposta é que cada visitante possa fazer um verdadeiro passeio gastronômico, escolhendo conforme o momento e o apetite.

há 1 hora