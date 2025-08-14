A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

IMMU multou mais de 2 mil motoristas por estacionamento irregular em vagas especiais em Manaus

A estimativa é referente ao período de janeiro a julho deste ano.

Por Natan AMPOST

14/08/2025 às 03:00

Notícias de Manaus – De janeiro a julho deste ano, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), aplicou 2.260 multas a motoristas que estacionaram irregularmente em vagas reservadas a idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs) com credenciais.

As ações de fiscalização foram realizadas em estacionamentos públicos, estabelecimentos privados de uso público e supermercados, reforçando o compromisso do município com a garantia de mobilidade e acessibilidade para quem tem direito a essas vagas especiais.

O diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, reforçou que a fiscalização será contínua. “Estamos intensificando as ações para coibir o uso irregular dessas vagas. A Prefeitura de Manaus não vai permitir que motoristas ocupem indevidamente um espaço que é direito de idosos e pessoas com deficiência”, afirmou.

De acordo com o artigo 181, inciso 20, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em vagas reservadas sem a credencial emitida pelos órgãos de trânsito é infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

Leia também: Wilson Lima defende COP30 na Amazônia e critica vetos de Lula à BR-319 em fórum de governadores

A constatação pode ocorrer mesmo sem abordagem do condutor, conforme previsto no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (Resolução 985/2022 do Contran).

Para o chefe do Setor de Atendimento Especial do IMMU, Gean Auzier, destacou a importância do respeito e da consciência coletiva. “Mais do que cumprir a lei, é uma questão de cidadania. O uso correto dessas vagas garante dignidade e mobilidade para quem realmente precisa”, pontuou.

Como emitir a credencial

A credencial, que autoriza o estacionamento em vaga especial, pode ser emitida por idosos a partir de 60 anos e PcDs. Os interessados devem fazer agendamento no site do IMMU, no link https://immu.manaus.am.gov.br/index.php?r=agendamento%2Findex.

Para emitir a credencial, os idosos precisam apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência atualizado, cópia de RG e CPF. Para PcDs, também é necessária a apresentação de laudo médico constando diagnóstico, CID, carimbo e assinatura do médico especialista. O documento tem validade de cinco anos.

