IMMU quer mediar negociação para evitar greve dos rodoviários em Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), anunciou em nota que recebeu, na tarde desta sexta-feira, 15/5, a notificação encaminhada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano e Rodoviários de Manaus, sobre a aprovação da greve geral na próxima quarta-feira, 17/5.

De acordo com o sindicato, não houve consenso com o Sinetram para o reajuste de 12% na convenção coletiva de trabalho 2023/2024, para os trabalhadores do setor.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, convocará uma reunião, antes do dia 17/5, com os sindicatos dos trabalhadores e o patronal para mediar as negociações e, posteriormente, com o prefeito David Almeida, para determinar quais medidas serão tomadas para que os usuários do transporte coletivo não sejam prejudicados.