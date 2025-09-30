Incêndio atinge academia na zona centro-sul de Manaus

Notícias de Manaus – Um incêndio atingiu uma academia na tarde desta terça-feira (30), no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. As chamas se propagaram no estabelecimento e mobilizaram a atenção de quem passava pela área. Até o momento, não há informação confirmada sobre as causas do incidente nem sobre a existência de feridos, ponto que permanece em apuração.

PUBLICIDADE

De acordo com o que foi informado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência e fez o controle das chamas no local. A atuação das equipes encerrou o foco principal do fogo e conteve o avanço do incêndio dentro da área da academia.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

PUBLICIDADE

Não foram divulgados detalhes adicionais sobre a dinâmica do início do incêndio, os possíveis setores atingidos dentro do imóvel ou eventuais danos materiais. Também não há, por ora, confirmação oficial sobre atendimentos médicos decorrentes do caso.

A reportagem aguarda novas informações dos responsáveis pelo estabelecimento e dos órgãos competentes para esclarecer o que provocou o incêndio, bem como eventuais atualizações sobre o quadro de vítimas e a avaliação completa da ocorrência. Enquanto isso, permanece a confirmação de que, após o acionamento, o CBMAM esteve no endereço e realizou o controle do fogo.

O episódio ocorreu em uma área de grande circulação da zona centro-sul, o que reforça a importância das próximas atualizações oficiais sobre segurança, danos e medidas adotadas após a contenção das chamas. Novos dados poderão ser divulgados à medida que os registros formais forem concluídos.