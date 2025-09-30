A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Incêndio atinge academia na zona centro-sul de Manaus

Causas do incêndio e eventual registro de feridos ainda não foram informados.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 18:04

Ver resumo

Notícias de Manaus – Um incêndio atingiu uma academia na tarde desta terça-feira (30), no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. As chamas se propagaram no estabelecimento e mobilizaram a atenção de quem passava pela área. Até o momento, não há informação confirmada sobre as causas do incidente nem sobre a existência de feridos, ponto que permanece em apuração.

PUBLICIDADE

De acordo com o que foi informado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência e fez o controle das chamas no local. A atuação das equipes encerrou o foco principal do fogo e conteve o avanço do incêndio dentro da área da academia.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

PUBLICIDADE

Não foram divulgados detalhes adicionais sobre a dinâmica do início do incêndio, os possíveis setores atingidos dentro do imóvel ou eventuais danos materiais. Também não há, por ora, confirmação oficial sobre atendimentos médicos decorrentes do caso.

A reportagem aguarda novas informações dos responsáveis pelo estabelecimento e dos órgãos competentes para esclarecer o que provocou o incêndio, bem como eventuais atualizações sobre o quadro de vítimas e a avaliação completa da ocorrência. Enquanto isso, permanece a confirmação de que, após o acionamento, o CBMAM esteve no endereço e realizou o controle do fogo.

O episódio ocorreu em uma área de grande circulação da zona centro-sul, o que reforça a importância das próximas atualizações oficiais sobre segurança, danos e medidas adotadas após a contenção das chamas. Novos dados poderão ser divulgados à medida que os registros formais forem concluídos.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

MP-AM promete providências contra vereadora de Borba que disse ser a favor de violência contra a mulher

Em nota, o MPAM reafirmou seu compromisso permanente com a defesa da dignidade da pessoa humana.

há 19 minutos

Amazonas

Wilson Lima assina ordem de serviço para recuperação viária em Boca do Acre

Obras em Boca do Acre serão executadas pela UGPE, vinculada à Sedurb, com prazo de 180 dias e investimento de R$ 15 milhões.

há 35 minutos

Política

Três vereadores de Tapauá têm mandatos cassados por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024

Vereadores foram declarados inelegíveis por 8 anos.

há 49 minutos

Polícia

Homem é preso durante ato sexual em estacionamento de supermercado em Manaus

Suspeito foi localizado durante o cumprimento de mandado de prisão por homicídio e conduzido ao 1º DIP.

há 1 hora

Amazonas

Wilson Lima lança Refis 2025 e oferece até 95% de desconto para regularização de dívidas com o Estado

O Refis 2025, sancionado em 24 de setembro, permite pagamento à vista ou parcelado, com entrada mínima de 10% do valor.

há 1 hora