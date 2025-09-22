A notícia que atravessa o Brasil!

Incêndio atinge área de mata no bairro Mauazinho em Manaus; assista

Ocorrência na Av. Abiurana, bairro Mauazinho, está em andamento.

Por Marcia Jornalist

22/09/2025 às 09:31 - Atualizado em 22/09/2025 às 09:56

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira (22/9), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a um incêndio em uma lixeira clandestina localizada em área de mata na Avenida Abiurana, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

As equipes de combate a incêndios chegaram rapidamente ao local para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas adjacentes.

O CBMAM informou que a ocorrência ainda está em andamento, e que os esforços estão focados na extinção do incêndio e na segurança da população nas proximidades.

As autoridades ainda não forneceram detalhes sobre as causas do incêndio, mas prometem divulgar mais informações assim que a situação for normalizada.

LEIA MAIS: CIF notifica oito bares em Manaus por falta de alvará e licença sanitária

A ação do Corpo de Bombeiros é fundamental para garantir a segurança da comunidade e prevenir danos maiores.

A população é aconselhada a evitar a área até que o incêndio seja completamente controlado e os riscos sejam eliminados.

