Incêndio atinge área de mata próxima ao Hospital Universitário Francisca Mendes em Manaus

Manaus – Na tarde deste domingo (8), um incêndio preocupante atingiu uma área de mata nas proximidades do Hospital Universitário Francisca Mendes, em Manaus. Embora as causas do incêndio ainda sejam desconhecidas, felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi prontamente acionado para conter as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas mais próximas ao hospital. A equipe de bombeiros agiu de maneira rápida e eficaz para conter o incêndio, mantendo-o sob controle.Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre como as chamas começaram, e uma investigação está em andamento para determinar a origem do incêndio.

Incêndios em áreas de mata são comuns na região, especialmente durante o período de estiagem, e muitas vezes são causados por ações humanas, como queimadas ilegais e negligência.

