Incêndio atinge fábrica de portas no bairro Tarumã, em Manaus

Fogo começou por faísca em pó de serragem e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Por Marcia Jornalist

15/08/2025 às 11:27

Notícias de Manaus – Um incêndio atingiu a fábrica de portas BR Kit, situada no Distrito de Microempresas (Dimpe), na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (15/8).

De acordo com informações preliminares, as chamas tiveram início por volta das 6h, quando uma faísca caiu sobre pó de serragem, um material altamente inflamável que estava presente no local. A serragem, acumulada para processos industriais, facilitou a propagação rápida do fogo.

Assim que o incêndio foi detectado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e deslocou equipes para o local.

Conforme relatos de testemunhas, os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se alastrasse para áreas vizinhas, evitando maiores danos e riscos. Felizmente, não houve registro de feridos até o momento.

As causas exatas do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A empresa está avaliando os prejuízos materiais e deve emitir um posicionamento oficial em breve.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância das medidas de segurança contra incêndios, especialmente em locais com materiais inflamáveis, para evitar situações similares.

 

