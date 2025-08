Incêndio atinge mercadinho no Campos Sales e é controlado por moradores em Manaus; Vídeo

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do incêndio. As autoridades seguem investigando para identificar o que provocou o sinistro. Felizmente, não houve registro de feridos durante o incidente.

Moradores, ao avistarem a viatura da PM, solicitaram ajuda e, juntos, utilizaram baldes com água para combater o incêndio. A guarnição precisou arrombar a porta do estabelecimento para acessar o interior e controlar o fogo, evitando que ele se espalhasse para outros boxes e imóveis próximos.

A rápida intervenção da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), junto com a colaboração da população local, foi fundamental para conter as chamas.

Notícias de Manaus – Na noite desta terça-feira (5), um incêndio atingiu um box comercial localizado na Avenida Dona Otília, no bairro Campos Sales, região do Tarumã, zona oeste de Manaus. O fogo foi identificado por volta das 19h30, causando apreensão entre moradores e comerciantes da área.

