Manaus

Incêndio atinge residência no Japiim, em Manaus; Assista

Viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no local; informações sobre vítimas ainda são incertas.

Por Marcia Jornalist

31/08/2025 às 20:19

Notícias de Manaus – Na noite deste domingo (31), um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência localizada na Rua Dircinha Batista, número 11, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e já estão no local combatendo as chamas.

O fogo teve início por volta das primeiras horas da noite, mobilizando várias viaturas e agentes especializados no combate a incêndios urbanos. Até o momento, não há confirmação sobre a existência de vítimas ou feridos no local, pois as informações ainda são desencontradas.

Moradores da região relataram ter ouvido explosões e viram uma grande quantidade de fumaça saindo da residência, o que aumentou a preocupação e levou à rápida solicitação de ajuda. A origem do incêndio ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros trabalha para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastre para imóveis vizinhos. A área ao redor foi isolada para garantir a segurança dos moradores e facilitar o trabalho das equipes de emergência.

As autoridades recomendam que a população evite a região durante o atendimento da ocorrência para não atrapalhar os trabalhos e preservar a segurança de todos.

LEIA MAIS: Colisão entre moto e carro na União da Vitória deixa dois jovens feridos em Manaus; Veja

Novas informações sobre a situação das possíveis vítimas e causas do incêndio devem ser divulgadas assim que confirmadas.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

