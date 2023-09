Incêndio atinge terreno baldio no Santo Antônio em Manaus; assista

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno baldio localizado no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste da capital. A proporção da fumaça assustou moradores na tarde deste sábado (23), que acionaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Os oficiais foram chamados e iniciaram os trabalhos de contenção do fogo. A origem do incêndio ainda é desconhecida, mas moradores desconfiam que o fogo pode ter sido causado por pessoas em situação de rua que queimam fios furtados na área.

A fumaça se espalhou pela localidade e prejudicou a passagem dos moradores. A reportagem do AM POST entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros do Amazonas e aguarda mais detalhes da ocorrência.

Veja o vídeo do incêndio no terreno abandonado:

Incêndio em terreno baldio no Santo Antônio em Manaus pic.twitter.com/EmfJsm7oED — AM POST (@portalampost) September 23, 2023

Suyanne Lima – Redação AM POST