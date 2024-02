Incêndio causa destruição de carro no bairro Tarumã em Manaus; veja

Notícias de Manaus – Um carro modelo Volkswagen Gol, de cor vermelha, foi destruído pelas chamas na madrugada desta quinta-feira (8), na avenida Dona Otília, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Nas imagens gravadas por um motorista que passou pelo local e presenciou o sinistro, as chamas consumiram o carro rapidamente. O incêndio foi por volta das 5h50.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi no local às 6h10 e conseguiu controlar as chamas, entretanto o veículo teve perda total.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Veja o vídeo do momento do sinistro:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carro é destruído em incêndio no bairro Tarumã pic.twitter.com/76OYNFF40b — AM POST (@portalampost) February 8, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST