Incêndio de grande proporção destrói fábrica de recicláveis na Zona Leste de Manaus

Notícias de Manaus – Na noite desta sexta-feira (25), um incêndio de grandes proporções consumiu totalmente uma fábrica de materiais recicláveis situada na Rua das Tulipas, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. As chamas tiveram início por volta das 21h e se alastraram rapidamente devido à presença de produtos altamente inflamáveis armazenados no galpão.

Segundo moradores da região, o fogo se espalhou com rapidez e assustou a vizinhança, gerando grandes labaredas e uma intensa nuvem de fumaça que pôde ser vista a longa distância. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e diversas viaturas foram enviadas ao local para controlar as chamas.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de vítimas. Os bombeiros trabalharam durante horas para conter o fogo e evitar que ele atingisse imóveis vizinhos. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incidente, e uma perícia será realizada para identificar o que provocou o início do fogo.

A destruição foi total: o galpão ficou completamente comprometido e os materiais recicláveis foram todos perdidos. O prejuízo para os proprietários ainda está sendo calculado.

A área foi isolada para evitar novos riscos, e a Defesa Civil deve acompanhar os desdobramentos do caso. O episódio reforça os perigos de armazenar materiais inflamáveis sem as devidas medidas de segurança.