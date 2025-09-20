Incêndio de grandes proporções destrói residência no bairro Compensa

Notícias de Manaus – Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio na tarde deste sábado (20/9) na rua do Areal, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Apesar da gravidade do fogo, não há registro de feridos até o momento.

Moradores e curiosos registraram a cena em vídeos e fotos, compartilhados em grupos de notícias. Nas imagens, é possível ouvir gritos de desespero, possivelmente dos familiares ou dos donos da residência atingida pelas chamas.

Matéria em atualização.