Manaus

Incêndio de grandes proporções em Manaus é controlado após mais de 30 horas

Comandante dos bombeiros afirma que esse foi o maior incêndio registrado em Manaus.

Por Beatriz Silveira

06/08/2025 às 20:40

Notícias de Manaus – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que o incêndio de grandes proporções que atingiu os galpões das empresas Effa Motors e Valfilm da Amazônia, localizadas no Distrito Industrial II, na zona leste de Manaus, já foi controlado. O fogo, que teve início por volta do meio-dia da última terça-feira (5), só foi totalmente confinado mais de 30 horas depois.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, o incêndio é considerado o maior já registrado na história de Manaus. “O fogo está totalmente confinado, restando apenas pequenos focos. Nossas equipes continuarão no local para garantir a segurança do perímetro”, afirmou o coronel. O trabalho de rescaldo deve começar nesta quinta-feira (7) e está previsto para durar dois dias.

Cerca de 200 bombeiros e 26 viaturas foram mobilizados na operação, que exigiu esforços intensos por conta da natureza dos materiais envolvidos, especialmente plásticos da Valfilm, que contribuíram para a propagação rápida das chamas.

Leia também: Effa Motors se pronuncia após incêndio em fábrica no Distrito Industrial em Manaus

Durante a tarde desta quarta-feira, manifestantes se reuniram nas imediações das empresas atingidas para protestar contra a fumaça tóxica e a falta de infraestrutura adequada na área industrial.

Inicialmente, as autoridades não haviam registrado feridos, mas o Complexo Hospitalar da Zona Sul confirmou que Letícia Gomes, funcionária da indústria e grávida de dois meses, deu entrada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital 28 de Agosto. Ela sofreu queimaduras enquanto descansava durante o intervalo do almoço, antes da chegada dos bombeiros. Seu estado de saúde é estável.

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

