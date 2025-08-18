A notícia que atravessa o Brasil!

Incêndio de grandes proporções mobiliza moradores no Santa Etelvina em Manaus; assista

Fogo próximo à Avenida Mulateiro, no bairro Santa Etelvina, gera densa fumaça e preocupa população local.

Por Marcia Jornalist

18/08/2025 às 10:34

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira (18/08), um incêndio de grandes proporções foi registrado no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. As chamas atingem uma área próxima à Avenida Mulateiro, nas imediações da Avenida das Flores, causando apreensão entre moradores e motoristas que trafegam pela região.

Vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais mostram uma densa e espessa fumaça preta que se espalha pelo céu, visível a quilômetros de distância. A fumaça intensa é motivo de alerta, principalmente pelo risco de que o fogo se propague para áreas residenciais e vegetação próximas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas imediatamente e estão a caminho para controlar as chamas e evitar maiores danos. Até o momento, não há informações oficiais sobre a origem do incêndio ou se houve vítimas.

A população local acompanha o desenrolar da situação em tempo real, registrando e compartilhando imagens, além de alertar sobre a necessidade de precaução em deslocamentos na região afetada.

As autoridades recomendam que moradores mantenham distância do local e fiquem atentos às atualizações sobre a situação para garantir a segurança de todos.

