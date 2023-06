Incêndio destrói estabelecimentos comerciais na zona norte de Manaus

Na madrugada desta segunda-feira (12), um incêndio de grandes proporções atingiu uma unidade da loja TVLAR e uma drogaria da rede Bom Preço, localizadas na avenida Torquato Tapajós, na entrada da Comunidade Jesus me Deu, zona norte da cidade. O fogo consumiu completamente os estabelecimentos, resultando em perdas materiais significativas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco depois da meia-noite para combater as chamas. No entanto, quando a equipe chegou ao local, tanto a TVLAR quanto a drogaria já estavam completamente tomadas pelo incêndio. A rápida propagação do fogo dificultou o trabalho de contenção das chamas.

As autoridades suspeitam que um curto-circuito tenha ocorrido dentro da TVLAR, desencadeando o incêndio. Com a intensidade das chamas, o fogo se alastrou para a drogaria e se espalhou rapidamente pelos dois estabelecimentos.

Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas e o incêndio foi extinto. No entanto, a estrutura do prédio da TVLAR foi severamente comprometida e há o risco iminente de desabamento. Por medida de segurança, o local foi isolado e a Defesa Civil foi acionada para avaliar a situação e tomar as providências necessárias.

Ainda não há informações sobre o prejuízo financeiro causado pelo ocorrido, mas estima-se que os danos sejam significativos.

Redação AM POST