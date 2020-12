Incêndio destrói estúdio que fez campanha de Amazonino em Manaus

Redação AM POST

O estúdio que foi base da campanha do ex-candidato a prefeito de Manaus Amazonino Mendes (Podemos), sofreu incêndio na noite desta quinta-feira (3). Foram atingidos três andares do prédio onde ainda funciona o Studio On Produções, localizado na rua Monte Fuji, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

Informações preliminares apontam para um incêndio criminoso, pois duas pessoas foram vistas cortando o cabo de energia elétrica do prédio antes do incêndio.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que foram queimados documentos, computadores, imagens e até material da campanha de Amazonino.

