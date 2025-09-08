Incêndio destrói galpão de recicláveis na Zona Leste de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira, 8, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atuam no combate a um incêndio que destrói um galpão de recicláveis na Zona Leste de Manaus, no bairro Jorge Teixeira. Até o momento, não há confirmação de vítimas.

PUBLICIDADE

O fogo começou nas primeiras horas do dia e rapidamente se alastrou pelo galpão, exigindo a mobilização imediata dos bombeiros para controlar as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para áreas vizinhas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades continuam apurando o que pode ter provocado o incidente. O local abriga grandes volumes de material reciclável, o que dificulta o trabalho das equipes, que seguem empenhadas em debelar as chamas.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Prefeito celebra mais de meio milhão de pessoas no #SouManaus e anuncia ocupação de prédio histórico no Centro

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de evitar ações que possam gerar riscos de incêndios e orienta a população a manter atenção redobrada em locais com acúmulo de materiais inflamáveis.