Incêndio destrói galpão de recicláveis na Zona Leste de Manaus

Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas; não há confirmação de vítimas.

Por Marcia Jornalist

08/09/2025 às 08:24

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira, 8, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atuam no combate a um incêndio que destrói um galpão de recicláveis na Zona Leste de Manaus, no bairro Jorge Teixeira. Até o momento, não há confirmação de vítimas.

O fogo começou nas primeiras horas do dia e rapidamente se alastrou pelo galpão, exigindo a mobilização imediata dos bombeiros para controlar as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para áreas vizinhas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades continuam apurando o que pode ter provocado o incidente. O local abriga grandes volumes de material reciclável, o que dificulta o trabalho das equipes, que seguem empenhadas em debelar as chamas.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de evitar ações que possam gerar riscos de incêndios e orienta a população a manter atenção redobrada em locais com acúmulo de materiais inflamáveis.

 

