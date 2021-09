Incêndio destrói oficina mecânica em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atenderam uma ocorrência de incêndio em uma oficina mecânica localizada na avenida das Flores, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Segundo as informações do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) o acionamento foi registrado às 15h50 deste domingo (26/09).

A equipe de bombeiros militares da viatura auto bomba tanque (ABT-32) do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) e do auto rápido (AR-47) combateram as chamas. Ao menos 3.500 litros de água foram utilizados para debelar o incêndio.

Não houve registro de vítimas.

* Com informações da assessoria de imprensa