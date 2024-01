Incêndio destruiu mais de 30 casas em Manaus, diz Corpo de Bombeiros

Mais de 30 casas foram atingidas por um incêndio de grandes proporções ocorrido neste sábado (20) na Comunidade Bairro do Céu, localizada na Aparecida, zona sul de Manaus. Felizmente, não houve registro de vítimas. A informação é do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com os bombeiros, a equipe teve dificuldades para acessar a área devido ao difícil acesso pelos becos e realizou um cerco no local atingido, usando linhas de mangueira para combater as chamas. Após o controle do incêndio, foi realizado o rescaldo necessário.

As casas afetadas pelo incêndio eram de madeira e estavam localizadas em uma região de difícil acesso. Para combater as chamas e auxiliar no resgate das pessoas e bens, foram acionadas 12 viaturas. O CBMAM também informou que as famílias que perderam tudo no incêndio serão alojadas temporariamente no Santuário Nossa Senhora Aparecida e na escola de samba Mocidade Independente de Aparecida.

Diante da gravidade da situação, a Defesa Civil do município foi acionada para realizar um levantamento dos dados das famílias afetadas e adotar as medidas necessárias para auxiliá-las nesse momento difícil. É importante ressaltar a importância do trabalho conjunto entre as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para garantir a segurança da comunidade e prestar o apoio necessário às famílias atingidas.

Incêndios em áreas urbanas, como o ocorrido na Comunidade Bairro do Céu, são extremamente perigosos e podem causar grandes prejuízos materiais e colocar em risco a vida das pessoas que habitam o local. Por isso, é fundamental que todas as medidas preventivas sejam tomadas para evitar o surgimento desse tipo de sinistro e, caso ocorra, seja possível agir de forma rápida e eficiente para controlar as chamas.