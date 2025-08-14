Incêndio devasta casa no Bairro Alvorada em Manaus

Notícias de Manaus – Na madrugada desta quinta-feira (14), um incêndio consumiu totalmente uma casa na Rua 11, esquina com a Avenida Jota, no bairro Alvorada, zona oeste de Manaus. O fogo começou por volta das 2h e se espalhou rapidamente pelos cômodos, obrigando os moradores a deixarem o imóvel às pressas para salvar suas vidas. Apesar da gravidade da situação, felizmente, ninguém ficou ferido.

Os vizinhos se mobilizaram e tentaram salvar alguns pertences da família, mas as chamas eram intensas e a fumaça podia ser vista a distância. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo; no entanto, segundo parentes dos moradores, a estrutura da casa ficou completamente comprometida.

A família perdeu tudo o que tinha, e a comunidade se uniu para oferecer apoio e solidariedade. O incidente gerou preocupação sobre a segurança contra incêndios na área. A causa do incêndio ainda será investigada pelas autoridades competentes.

Esse trágico evento destaca a importância de medidas de prevenção e segurança em residências, além da necessidade de um plano de evacuação em casos de emergência. Enquanto a família enfrenta a perda, a mobilização da comunidade é um exemplo de solidariedade em momentos difíceis.