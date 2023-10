Incêndio é registrado ao lado da avenida das Flores em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Mais um foco de incêndio foi registrado em Manaus, desta vez ao lado da avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus, nas proximidades da entrada do conjunto Viver Melhor. Vídeos flagrados por motoristas mostram as chamas consumindo uma área de mata.

A cidade de Manaus foi encoberta por fumaça hoje e esses incêndios ajudam a deixar a cidade com a qualidade do ar péssima. Hoje a capital teve uns dos piores ar para respirar do mundo.

Não há informações se as chamas já foram combatidas, mas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram acionadas.

“Em relação às queimadas temos percebido é que a fumaça que tá encobrindo Manaus está vindo do baixo Amazonas, Pará e do município de Autazes. Ali naquela região são 108 focos de incêndio somente hoje. 52 homens e seis viaturas já trabalham no local. Hoje estamos enviando oito viaturas da Polícia Militar, quatro da Polícia Civil e mais quatro do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (Ipaam)”, declarou Wilson Lima em coletiva hoje.

Veja os vídeos do foco de incêndio:

Incêndio é registrado ao lado da avenida das Flores em Manaus pic.twitter.com/vdkmLB1BJU
— AM POST (@portalampost) October 11, 2023

Incêndio é registrado ao lado da avenida das Flores pic.twitter.com/LLEtFSalXH — AM POST (@portalampost) October 11, 2023

Suyanne Lima – Redação AM POST