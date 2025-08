Incêndio em fábrica do Distrito Industrial ameaça atingir área de mata em Manaus

Notícias de Manaus – O incêndio de grandes proporções que atinge a fábrica da EFFA Motors, no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus, desde o início da tarde desta terça-feira (5/8), avança em direção a uma área de mata nativa próxima ao complexo industrial. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas se aproximando da vegetação e, em alguns trechos, já tocando partes da floresta, embora essa informação ainda não tenha sido oficialmente confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

PUBLICIDADE

De acordo com o subcomandante-geral do CBMAM, coronel Helyanthus Frank da Silva Borges, os trabalhos seguem intensos. “O incêndio está confinado, mas ainda não está controlado. Temos 93 homens atuando com apoio de 24 viaturas. A operação exige grande volume de água e espuma por conta das substâncias inflamáveis armazenadas na fábrica”, explicou o oficial.

Leia também: Funcionários apontam solda que respingou em produto químico como possível causa de incêndio em fábrica de Manaus

PUBLICIDADE

A fábrica da Effa, dedicada à montagem de veículos comerciais, foi praticamente destruída. Imagens aéreas revelam a dimensão dos danos: galpões colapsados, estrutura metálica retorcida e fogo se espalhando rapidamente. A coluna de fumaça densa e preta foi avistada em diversos bairros da cidade, causando apreensão entre moradores.

A Defesa Civil estima que o fogo só deva ser totalmente controlado no início da noite, considerando a presença de thinner e outros produtos altamente inflamáveis utilizados no setor de pintura.

A proximidade com a mata natural levanta um alerta ambiental, com riscos de propagação para áreas verdes e impactos diretos na biodiversidade e na qualidade do ar. O caso segue em monitoramento pelas autoridades.