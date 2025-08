Incêndio em fábricas de Manaus já dura mais de 18 horas e mobiliza 148 bombeiros

Notícias de Manaus – Um incêndio de grandes proporções atinge, há mais de 18 horas, as instalações das empresas Effa Motors e Valflm da Amazônia, localizadas no Distrito Industrial II, zona sul de Manaus. A ocorrência, considerada uma das mais intensas dos últimos anos na capital amazonense, teve início na tarde desta terça-feira (5) e, até o momento, não foi controlada.

