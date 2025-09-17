A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Incêndio em residência no Coroado deixa proprietário desolado após perda de cachorro em Manaus

Fogo atinge casa na rua nova vida; proprietário estava fora e irmão relata desespero.

Por Marcia Jornalist

17/09/2025 às 08:45 - Atualizado em 17/09/2025 às 09:31

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira (17), um incêndio devastou uma residência na Rua Nova Vida, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

PUBLICIDADE

As chamas começaram por volta das 7h30, supostamente devido a um curto-circuito. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar o fogo.

O proprietário da casa estava viajando, e no momento do incêndio, seu irmão estava dormindo. “Eu só senti o telhado cair em cima de mim”, relatou o homem, visivelmente abalado.

Ele também compartilhou a trágica perda de seu cachorro, que ficou preso dentro da casa durante o incêndio.

PUBLICIDADE

Moradores da área e vizinhos assistiram ao trabalho dos bombeiros, que se empenharam para controlar a situação. Embora as informações preliminares indiquem um curto-circuito como causa do incêndio, a confirmação oficial ainda não foi divulgada.

A residência ficou completamente destruída, e o irmão do proprietário expressou sua tristeza pela perda de bens e pelo sofrimento causado pelo incêndio.

LEIA MAIS: Acidente na estrada do Colônia Antônio Aleixo deixa três feridos em Manaus

O incidente destaca a importância da prevenção de incêndios e a necessidade de conscientização sobre a segurança elétrica nas residências.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Esporte

Brasil enfrenta Sérvia em busca da classificação para as oitavas do mundial de vôlei

Seleção Brasileira tenta garantir vaga no mata-mata na última rodada do Grupo H, nas Filipinas.

há 16 minutos

Brasil

Bolsonaro apresenta alteração renal e continua internado, diz boletim médico

Após hidratação e tratamento medicamentoso, houve melhora parcial do ex-presidente.

há 21 minutos

Manaus

Jovem de Manaus luta contra câncer agressivo e precisa de ajuda urgente

Após diagnóstico tardio, Tássia Camila busca recursos para iniciar quimioterapia e cirurgia.

há 1 hora

Política

Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

Segundo a apuração, cinco deputados federais votaram a favor da PEC, enquanto três se posicionaram contra.

há 1 hora

Manaus

Acidente na estrada do Colônia Antônio Aleixo deixa três feridos em Manaus

Colisão entre motocicletas levanta preocupações sobre segurança na Zona Leste.

há 2 horas