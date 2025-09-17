Incêndio em residência no Coroado deixa proprietário desolado após perda de cachorro em Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira (17), um incêndio devastou uma residência na Rua Nova Vida, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

As chamas começaram por volta das 7h30, supostamente devido a um curto-circuito. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar o fogo.

O proprietário da casa estava viajando, e no momento do incêndio, seu irmão estava dormindo. “Eu só senti o telhado cair em cima de mim”, relatou o homem, visivelmente abalado.

Ele também compartilhou a trágica perda de seu cachorro, que ficou preso dentro da casa durante o incêndio.

Moradores da área e vizinhos assistiram ao trabalho dos bombeiros, que se empenharam para controlar a situação. Embora as informações preliminares indiquem um curto-circuito como causa do incêndio, a confirmação oficial ainda não foi divulgada.

A residência ficou completamente destruída, e o irmão do proprietário expressou sua tristeza pela perda de bens e pelo sofrimento causado pelo incêndio.

O incidente destaca a importância da prevenção de incêndios e a necessidade de conscientização sobre a segurança elétrica nas residências.