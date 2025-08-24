Incêndio no Morro: Prefeito David Almeida visita famílias atingidas em Manaus

Notícias de Manaus – Um incêndio devastador atingiu o Morro da Liberdade, em Manaus, no sábado, 23 , destruindo seis quitinetes e causando danos em várias residências vizinhas.

Neste domingo, 24, o prefeito David Almeida, acompanhado de autoridades locais, foi ao local para avaliar a situação das famílias afetadas.

Felizmente, não houve vítimas fatais, mas três pessoas receberam atendimento médico por inalação de fumaça.

Almeida expressou sua solidariedade e anunciou que o programa ‘Casa Manauara’ será acionado para realizar reparos nas casas danificadas. “É fundamental que essas famílias não fiquem desamparadas”, afirmou o prefeito.

A prefeitura já iniciou o suporte emergencial, com a entrega de cestas básicas, kits de higiene, colchões e a inscrição para o Auxílio Aluguel.

O vice-prefeito Renato Junior destacou a dor das famílias e a necessidade de uma resposta rápida da administração municipal.

Moradores do Morro da Liberdade relataram momentos de pânico durante o incêndio, mas expressaram alívio com o apoio oferecido.

O programa ‘Casa Manauara’, lançado em 2023, visa reformar residências em condições precárias e já beneficiou mais de 400 famílias este ano. A meta é reformar 4 mil casas até 2028, focando em famílias de baixa renda e áreas vulneráveis.