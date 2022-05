Incêndio que devastou fábrica de papel em Manaus começou em casa de máquinas, diz Corpo de Bombeiros

Redação AM POST

O fogo que atingiu a fábrica de papel PCE – Papel, caixa e embalagens indústria Ltda, na manhã desta segunda-feira (30), na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus, teria iniciado em uma casa de máquinas da empresa, tocando próximo a uma bobina que estava envolvida em um plástico, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O CBMAM evitou que o incêndio de grandes proporções atingisse 100% da fábrica. As equipes de combate isolaram o fogo na parte da frente e evitaram que as chamas chegassem em outros dois galpões do estabelecimento, repletos de materiais inflamáveis.

Foi constatado que o fogo tinha iniciado na sala das máquinas e de imediato a equipe de serviço isolou as chamas para que não chegassem nos galpões da parte de trás da fábrica, onde dezenas de papel estavam armazenados em prateleiras.

Veja vídeo: Fábrica de papel pega fogo em Manaus — AM POST (@portalampost) May 30, 2022

Não foi registrado nenhuma vítima e todos os funcionários foram liberados. De acordo com o Comandante dos Bombeiros da Capital, coronel Sulemar Barroso, as chamas só se alastraram porque o material que a empresa trabalha é de fácil combustão.

“A ação dos bombeiros foi isolar a área da frente da fábrica onde começou o incêndio para que não atingisse outras áreas. Realizamos combates aéreos com a viatura Auto Bomba Plataforma para resfriar o ambiente com a finalidade que nossas equipes pudessem realizar o combate por dentro do imóvel”, disse o comandante.

“Como o material é de fácil combustão, por se tratar de papel, as chamas se espalharam rapidamente na sala de máquinas. Mas graças a nossa ação rápida, o fogo não chegou nos galpões de trás”, concluiu Sulemar.

Durante toda manhã, foram deslocados para a ocorrência 14 viaturas e 52 bombeiros que utilizaram 126 mil litros de água. Os bombeiros ainda contaram com o apoio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) que fez o corte do gás para dentro a empresa, Águas de Manaus, Defesa Civil do Estado, Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e do Grupo de Resgate e Emergência Médicas (GREM).