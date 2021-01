Incompetência: vacinação para os profissionais de saúde é suspensa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Em reunião virtual das Secretarias de Saúde do Estado (SES-AM) e Municipal (Semsa-Manaus), nesta quarta-feira (20/01), com os órgãos de controle, ficou decidida a suspensão temporária da campanha de vacinação contra a Covid-19 para os profissionais de saúde da capital. A suspensão, que vai durar um dia, é para uma reformulação da campanha nas unidades de saúde, levando em consideração a quantidade insuficiente de doses de vacina disponibilizadas nessa primeira fase pelo Ministério da Saúde, que corresponde a 34% dos profissionais da área de Saúde no Estado.

Nesta quinta-feira (21/01) serão discutidos critérios que vão definir quais são os profissionais que terão prioridade para receber essas primeiras doses e quais as unidades de saúde prioritárias. A decisão sairá do Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, integrado pelos três níveis de gestão – federal, estadual e municipal. E, após isso, as unidades de saúde deverão enviar a lista nominal dos profissionais, com o setor em que cada um trabalha, para a Semsa reprogramar a vacinação nas unidades.

Os participantes da reunião chegaram ao consenso que, neste primeiro momento, deve ser priorizado aquele profissional que está mais exposto ao novo Coronavírus e que nessa exposição corre mais risco de morte. A orientação é de que a prioridade deva ser dada aos profissionais das unidades de referência, de média e alta complexidade, que tenham contato direto com pacientes com Covid-19, levando em conta fatores como comorbidade e a idade.

A Semsa Manaus comprometeu-se em suspender as vacinas nesta quinta-feira nas unidades básicas de saúde, para que seja feita a reprogramação da campanha, e retomar o trabalho na sexta-feira. A exceção é para os profissionais do Samu, única categoria que vai receber a vacina amanhã.

Também ficou definido que será garantida a segunda dose para os profissionais que já foram vacinados até esta quarta-feira (20/01).

Participaram da reunião representantes da Semsa Manaus, da SES-AM, das unidades de saúde, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Estadual, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público do Trabalho.

* Com informações da assessoria de imprensa