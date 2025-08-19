A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Índice de infestação do Aedes em Manaus cai para 1,4%, mas risco permanece

Estudo da Semsa mostra redução no índice de infestação em relação ao levantamento anterior, mas alerta para risco médio mantido desde 2012.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 16:17

Ver resumo

Notícias de Manaus –  O segundo Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025 revelou que Manaus segue em Médio Risco para transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya, registrando um Índice de Infestação Predial (IIP) de 1,4%. O cenário permanece estável desde 2012, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada entre 30 de junho e 10 de julho, quando 26.625 imóveis foram vistoriados em todos os 63 bairros da capital. O objetivo foi identificar larvas do mosquito, eliminar criadouros e aplicar tratamento preventivo. Neste ano, estão previstos quatro levantamentos do tipo, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

Leia também: Desembargador Domingos Chalub se aposenta no Tribunal de Justiça do Amazonas

PUBLICIDADE

Na análise por distritos, a zona Leste (Disa Leste) apresentou o maior índice de infestação, com 2,4%, seguida pela zona Oeste (1,9%). Já as zonas Norte e Sul registraram 0,8% cada, representando o menor risco.

Entre os bairros avaliados, apenas Distrito Industrial II (5,3%) e Redenção (4,1%) foram classificados como de Alto Risco. Outros 36 bairros ficaram em Médio Risco, enquanto 25 apresentaram Baixo Risco, entre eles Japiim, Parque 10, Cachoeirinha, Ponta Negra e Cidade Nova.

O levantamento também apontou os principais criadouros do Aedes aegypti. Depósitos móveis, como vasos de plantas, frascos, pratos e bebedouros, foram responsáveis por 33,2% dos focos encontrados. Em seguida, aparecem os recipientes de armazenamento de água em nível de solo, como tambores e tonéis (26%) e o acúmulo de lixo e materiais recicláveis, que somaram 23,9% dos criadouros.

Em comparação ao primeiro LIRAa de 2025, realizado em março, o índice de infestação caiu de 2,2% para 1,4%, reduzindo também a quantidade de bairros em Alto Risco, que passou de oito para apenas dois.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Paratleta amazonense conquista prata na Copa do Mundo de Halterofilismo no Chile

Lucas, que integra o programa Bolsa Esporte Estadual, contou com o apoio do Governo do Amazonas em sua preparação.

há 10 minutos

Política

Deputados cobram Azul por cancelamentos de voos no interior do AM e ameaçam suspender benefícios fiscais da empresa

Segundo os deputados, a companhia descumpre os termos da Lei Estadual nº 6.271/2023, que concede incentivos fiscais no Amazonas.

há 14 minutos

Política

Novo Código Eleitoral: relator reduz quarentena e suaviza punições para fake news em eleições

Marcelo Castro precisou recuar em alguns pontos para que possa ter seu relatório votado e aprovado pelos colegas na CCJ do Senado.

há 24 minutos

Manaus

IML busca familiares de homem vítima de agressão física que morreu em Manaus

O IML também reforçou que, de acordo com os protocolos em vigor, corpos que não são reclamados dentro de 30 dias são sepultados como não identificados.

há 28 minutos

Política

Hugo Motta aposta na “adultização” para adiar avanço da Anistia no Congresso

O texto sobre a “adultização” pode ser votado já nesta quarta-feira (20).

há 46 minutos