Industriário desaparece após sair do trabalho em Manaus

Notícias de Manaus – Pedro Henrique de Souza Rabelo, de 23 anos, está desaparecido desde o fim da tarde desta segunda-feira (1º), quando saiu do trabalho no Distrito Industiral por volta das 18h para ir a um encontro.

Segundo familiares, Pedro tem o costume de enviar o localizador para o irmão e o pai, no entanto, não fez isso dessa vez, além de não atender às chamadas. O rapaz tem 1,80m de altura e tatuagens minimalistas de personagens nos braços.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Pedro pode entrar em contato pelos números: (92) 98240-8470, (92) 98863-20021 ou (92) 98177-3411.

Redação AM POST