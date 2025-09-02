A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Industriário desaparece após sair do trabalho em Manaus

Família busca informações sobre o paradeiro de Pedro Henrique de Souza Rabelo.

Por Jhon Lobato

02/09/2025 às 17:19

Ver resumo

Notícias de Manaus – Pedro Henrique de Souza Rabelo, de 23 anos, está desaparecido desde o fim da tarde desta segunda-feira (1º), quando saiu do trabalho no Distrito Industiral por volta das 18h para ir a um encontro.

PUBLICIDADE

Segundo familiares, Pedro tem o costume de enviar o localizador para o irmão e o pai, no entanto, não fez isso dessa vez, além de não atender às chamadas. O rapaz tem 1,80m de altura e tatuagens minimalistas de personagens nos braços.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Pedro pode entrar em contato pelos números: (92) 98240-8470, (92) 98863-20021 ou (92) 98177-3411.

PUBLICIDADE

Redação AM POST

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Grupo recrutava pessoas vulneráveis em Manaus para transportar cocaína à Europa

Segundo a PF, grupo recrutava “mulas” em situação de vulnerabilidade para engolir cápsulas de cocaína.

há 23 minutos

Mundo

Trump diz que embarcação abatida pelos EUA no Caribe estava carregada com drogas

Segundo Trump, o barco “foi abatido” no sul do Caribe, mas o presidente não esclareceu a quem pertencia a embarcação.

há 44 minutos

Famosos

Carlinhos Maia rebate Anitta em birga por intolerância religiosa: ‘Chata’

Anitta deixou de segui-lo e fãs apontaram intolerância religiosa no programa.

há 45 minutos

Manaus

Supermercado DB é alvo de inquérito por comercializar itens vencidos em Manaus

Supermercado terá 15 dias para apresentar defesa.

há 1 hora

Brasil

Gilmar Mendes decide que chamar Erika Hilton de ‘homem’ não configura crime e arquiva reclamação da deputada

Decano afirma que a decisão judicial em primeira instância foi correta e não violou entendimentos do Supremo sobre crimes de transfobia.

há 1 hora