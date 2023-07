Infleunciador “Vitinho Cell” se pronuncia e assume ser motorista que atropelou motociclista em Manaus

O digital influencer João Victor Bezerra, de 22 anos, conhecido como “Vitinho Cell”, que já foi preso por assalto a uma mulher no bairro Lírio do Vale, se manifestou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (21) assumindo ser o motorista do carro um Chevrolet Tracker de cor branca que nessa quinta-feira (20) atingiu um casal que estava em uma motocicleta na Avenida Maneca Marques, no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul.

Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que o carro estava saindo do posto quando invadiu a contramão e atingiu o motociclista. Devido a colisão, o motociclista e uma mulher, que estava na garupa, ‘voaram’ na pista. Os capacetes de ambos se desprenderam na queda. Ambos foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Após o ocorrido ele foi acusado nas redes sociais de não prestar assistência as vítimas.

Em nota divulgada, em suas redes sociais assinada por sua defesa, o influenciador diz que se identificou as vítimas após o acidente e se colocou a disposição delas para reparar danos mas não se vê na obrigação de pedir desculpas públicas.

“O senhor João Bezerra já se identificou às vítimas como motorista do carro que estava envolvido no fato do dia 20/07/2023 e prontamente está tentando respaldá-las do imbróglio que originou. Na oportunidade, aproveita o ensejo para dizer que se vê na obrigação de prestar suas desculpas públicas as vítimas, manifestando desde já seu profundo anseio em resolver a situação”, diz trecho da nota.

“Desde o primeiro momento em coloquei a disposição das vítimas para reparar os danos. Eu não tive a intenção de causar essa confusão toda. Saíram várias noticias mentirosas me acusando de dizer que eu estava mentindo e que não dei atenção as vítimas, palavras que nunca saíram da minha boca. Não falei nada antes pois estava focado em resolver”, completou ele ao mostrar prints de conversas no WhatsApp.