Influenciador Nazario Gomes morre em Manaus vítima de meningite fúngica

Notícias de Manaus – O influenciador digital Nazario Gomes faleceu após complicações causadas por meningite fúngica, neste sábado (3), em Manaus, doença rara e grave que afeta o sistema nervoso central. A informação foi confirmada por amigos próximos através das redes sociais.

Nazario estava internado e lutava contra a enfermidade, mas infelizmente não resistiu. O velório está marcado para a noite deste sábado, a partir das 19h, na Funerária Sagaz, localizada na avenida Castelo Branco, nº 1828, no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

PUBLICIDADE

A notícia da morte precoce de Nazario comoveu familiares, amigos e seguidores. Nas redes sociais, diversas mensagens foram publicadas em tom de despedida e homenagens. “Foi muito bom ter tido momentos com você, astral sempre no alto. Vá em paz!”, escreveu um amigo. “Eu não consigo acreditar nisso”, comentou uma seguidora emocionada.

Com seu carisma e presença marcante, Nazario ficou conhecido em Manaus por participar de eventos sociais e por seu conteúdo espontâneo nas plataformas digitais. Ele costumava compartilhar momentos do dia a dia, interagindo com o público com alegria e leveza, conquistando uma legião de admiradores.

A morte de Nazario reforça a gravidade da meningite fúngica e a importância de buscar atendimento médico diante de sintomas como febre, dor de cabeça intensa e rigidez na nuca. Amigos, fãs e a comunidade digital de Manaus se despedem com pesar de uma figura que marcou sua geração com autenticidade e energia positiva.